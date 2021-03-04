شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لحصول مواطني الوادي الجديد على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، بدء منظومة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالوادي الجديد، إعتباراََ من غداََ الخميس ٤ مارس ٢٠٢١، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي حددتها وزارة الصحة والسكان كالتالي:

وأكدت المحافظة فى ببان لها أنه تم تخصيص مراكز لتلقى اللقاح بمراكز المحافظة كالتالى:

1) مركزى الخارجة وباريس : المركز الطبى بالزهور بمدينة الخارجة

2) مراكز بلاط والفرافرة والداخلة : المركز الطبى بمدينة موط

وأضافت أن مواعيد العمل لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً

وان طريقة التسجيل:

(1) الدخول على الرابط التالى : https://egcovac.mohp.gov.eg/

وفى حالة التعذر

(2) يتم الاستعانة بالخط الساخن (15335)

وفى حالة التعذر

(3) يتم التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد

وستصل رسالة للمواطن بميعاد ومكان تلقى اللقاح.