شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة المنيا: نتعامل بجدية مع بلاغات انقطاع المياه.. وأصلحنا 3 كسور في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن التعامل مع بلاغات انقطاع المياة، يتم بسرعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة .

وبدوره قال محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، انه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إننا تعاملنا مع ثلاثة كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فوراً وتم إصلاحها في وقت قياسي، وأنه قد أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني الحي والمناطق المجاورة.

وأكد رئيس الحي، أنه تم السيطره على عدد 3 كسر مياه بشارع عدنان المالكي بجوار صلاح الدين وشارع طه حسين بجوار «راية ماركت» وكسر في غرفة مجاري بشارع النجارين بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى.

وفي سياق متصل أكد رئيس الحي انتظام اعمال النظافة ورفع التجمعات بقرية لي مدار اليوم.