شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 6 آلاف متر.. المنيا تنتهي من تبليط 38 حارة بنسبة تنفيذ 95% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد محمدصلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، متابعة موقف نسب تنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة لموقف الخطة الموحدة وبخاصة أعمال الرصف وبلاط الحارات.

وتابع هشام فايز، نائب رئيس مدينة المنيا، بحسب بيان، الأربعاء، أعمال خطة البلاط القائمة بشوارع حي غرب المنيا، والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة تنفيذ 95% بواقع 6000 متر بلاط إنترلوك.

بدوره كلف المقاول المنفذ بتلافي عدد من الملاحظات أثناء تفقده العمل بحارة المفتش المتفرعه من شارع وابور الحليج، منها إعادة رفع بلاط الانترلوك واعادة دك التربة مرة أخرى لعدم دكها جيدا وكلف اثناء المرور أيضًا باختبار اغطية الغرف الموجودة والجاري تركيبها على البيارات وغرف التفتيش غير المطابقة.

ووجه بسرعة أخذ عينة من بلاط الانترلوك على الطبيعة وعمل الاختبارات اللازمة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية مع تأكيده ان تعليمات السيد رئيس المدينه هي سرعة أعمال البلاط لفتح الحركة امام المواطنين ومتابعة جوده التنفيذ وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

من جهة أخرى أبدى المواطنون تقديرهم لما يبذل من أداء وما ينفذ من مشروعات تهدف إلى تحسن مستوي المعيشة وتعلي من قدر المواطن وآدميته، وأكد المواطنون بحارة المفتش المتفرع من شارع وابور الحليج أنه ما يحدث من تطوير ورفع كفاءة لشوارع حي غرب دليل على التحول الواضح للاهتمام الدولة بالمواطن وما يحقق له الرضاء.

ولفت العميد محمد صلاح أبوكريشة، أنه جاري العمل بـ 5 حارات بحي جنوب المنيا بمرحلة رفع الميزانية الشبكية «أي تقدير منسوب الحارات» وأعمال القطع وأعمال وضع التربة ودمكها تمهيدا لتبليطها، بعد الانتهاء من العمل بحي غرب وسيتم البدء تباعا في أعمال البلاط بأحياء مدين المنيا «بحي شمال وبحي جنوب وحي وسط المدينة»، بواقع 8 حارات بحي وسط، و25 حارة بحي جنوب، و30 حارة بحي شمال، كما وجه أبوكريشة، بسرعة بدء تبليط حارات بحي جنوب المدينة والتأكيد على المتابعة المستمرة.