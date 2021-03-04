شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: حصلت على تطعيم كورونا ولم تظهر أي آثار جانبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، إنه حصل على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المُستجدّ، هذا الأسبوع، مؤكدًا أن التطعيم هو الطريق والسبيل الوحيد حتى نستعيد جزء كبير من حياتنا قبل جائحة كورونا.

وأضاف «عدوي» لبرنامج «يحدث في مصر»، أنه لم تظهر عليه أي آثار جانبية بعد حصوله على التطعيم، مُشيرًا إلى أنه قد تم خلال الفترة الماضية توزيع مجموعة من التطعيمات على المستشفيات الجامعة التابعة لكليات الطب، وتم تخصيص هذه التطعيمات للأطباء العاملين في الأقسام الأمامية لمواجهة كورونا وهم أطباء أقسام العزل، كما تطعيم بعض أساتذة كليات الطب، وكان هو ضمن الذين حصلوا على التطعيم.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أن الأبحاث السريرية الخاصة بإنتاج أي عقار أو بإنتاج أي تطعيم بضخامة تطعيم كورونا من المؤكد أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة يتم رصدها في البداية حتى يخرج هذا التطعيم إلى النور، فهناك العديد من المؤسسات وبعض الدول تطوعت وأنفقت وتحملت هذه التكلفة، فهم يطالبون الآن بحصتهم، ولكن من المفترض ألا يكون ذلك على حساب الدول غير القادرة في حق الحصول على اللقاح.