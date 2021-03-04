وفيات

الوضع في مصر

وقامت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بأعمال تطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

واصلت وزارة النقل اجراءاتها الاحنرازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الفريق كامل الوزير- وزير النقل بالتعقيم المستمر في المرافق الخدمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تواصل اجراءتها ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية