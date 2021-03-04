شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تواصل اجراءتها ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت وزارة النقل اجراءاتها الاحنرازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الفريق كامل الوزير- وزير النقل بالتعقيم المستمر في المرافق الخدمية.
وقامت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بأعمال تطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736