شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: مقاضاة الابن لوالده وزواجه دون موافقته ليس عقوقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأبناء لا يستطيعون أن يقدموا البر الكامل إلى والديهم، مُشيرًا إلى أن بر الوالدين ليس مرتبطًا بحسن معاملة الآباء للأبناء.

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن قيام الابن بإقامة دعوى قضائية ضد الأب لأخذ حق بحكم قاض ليس عقوقًا، قائلًا: «أؤيد فكرة تشريع قانون لردع الأبناء في حال تجاوزهم في حق آبائهم».

وأوضح الداعية الإسلامي أن الزواج والطلاق مسؤولية الابن دون اشتراط موافقة الوالدين، مؤكدًا أن زواج الابن دون موافقة والديه لا يخالف الشرع، ولكن العلماء يرونه زواج بلا بركة، قائلًا: «مقولة الابن والأم لابنتهما معندناش حد بيطلق لا أصل لها في الدين»، مؤكدًا أنه لا يوجد في الدين تزويج فتاة دون رضاها.