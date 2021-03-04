شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجامعات يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الكليات فى الجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة وتطبيق التباعد بين الطلاب.

ففى المنيا، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، انتظام الامتحانات بعد توفير أجواء آمنة للطلاب يسودها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، وطبقاً لجداول الامتحانات التى وضعتها الكليات وراعت فيها تقسيم الامتحانات على فترات والتبادل بين أقسامها المختلفة تقليلاً للكثافة والتكدس الطلابى.

وتابع «عبدالنبي»، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعى عقب انتهاء الامتحانات بمحيط كليات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، ومدرجات الحقوق وطب الأسنان، وبالطريق الرئيسى بالحرم الجامعى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات ومغادرة الطلاب الحرم الجامعى عقب انتهاء امتحاناتهم.

وفى أسوان، تفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، موضحا أن إدارة الجامعة تتابع سير أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة المشاكل الخاصة بالطلاب أولًا بأول والتواصل المباشر. وشدد على أهمية المتابعة اليومية من خلال لجان إدارات الأزمة بمختلف الكليات والإدارة المركزية لتجنب الطلاب التعرض للإصابة بالفيروس، والقيام بأعمال التعقيم والرش بشكل دائم.

وفى الشرقية، واصل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، جولاته التفقدية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى، فقام بتفقد أعمال الامتحانات بكليتى التربية الرياضية بنات والتربية الرياضية بنين، واطمأن على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.