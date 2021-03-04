شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تصنيع 4 قطارات في الصين لمشروع القطار الكهربائي.. والتشغيل التجريبي أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزي، وزير النقل، انه تم الإنتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات في الصين لمشروع القطار الكهربائي «عدلي منصور- العاصمة الإدارية» وذلك من إجمالي 22 قطاراً.

واضاف في تصريحات عقب توقيع ادارة وتشغيل بين الهيئة القومية للإنفاق وشركة rtap الفرنسية، أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021 مشيرا إلى أن القطار الكهربائي يمثل مثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) لتحقيق الإنتقال السريع والأمن بالقاهرة تنفيذاً للخطة التوسعية التي تنتهجها الدولة في مشروعات النقل بالجر الكهربائي والذي يتم تنفيذه في مصر للمرة الأولى.