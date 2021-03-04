شكرا لقرائتكم خبر عن منع إقامة سباق الخيول بقرية القارة في إدفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقرّر إلغاء احتفالات سباق الخيول بقرية القارة مركز ادفو بأسوان، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بمنع إقامة أي احتفالات أو مهرجانات، وتنفيذًا لتعليمات اللواء اشرف عطية محافظ اسوان بإصدار تعليماته بمنع اقامة سباق الخيول المقرر إقامته يوم 19 و20 مارس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخاطب العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة ادفو، بمخاطبة الجهات الامنية لمنع اقامة هذا الاحتفال والتنبيه مشددا على رئيس الوحدة المحلية لقرى الكلح غرب بالتنبيه على أهالي القرية والقرى المجاورة بعدم اقامة الاحتفال وإجراء اجتماع مع القيادات الطبيعية للقرية لتوضيح خطورة عمل الاحتفال.