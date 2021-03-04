شكرا لقرائتكم خبر عن تباين ردود أفعال طلاب «أولى ثانوي» حول صعوبة «الرياضيات واللغة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى، الأربعاء، الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات إلكترونيا على التابلت، وتباينت ردود الأفعال بخصوص صعوبة المادتين. وسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذى يعقد بنظام open book.

وتوافد طلاب القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادى الجديد، ومطروح، على لجان الامتحان بالفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً، فيما أدى طلاب الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء الامتحان فى الفترة الثانية من الساعة 10 صباحا. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانات الفصل الدراسى الأول بشكل مجمع متعدد التخصصات لمدة ساعتين.

وقالت عبير أحمد مؤسس «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» على موقع «فيس بوك» وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك تباينا فى الآراء للطلاب حول مستوى امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث أكد البعض أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط شريطة أن يكون تدرب على حل التمارس والدخول على منصة حصص مصر، فيما أكد آخرون أن الامتحان صعب ويحتاج لوقت أطول من المخصص له.

وتراجع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن تصريحاته الخاصة بإلغاء نظام التشعيب بالثانوية العامة العام المقبل.

وقال شوقى فى تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن موضوع التشعيب فى الثانوية العامة لايزال قيد البحث فى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ثم المجلس الأعلى للجامعات والأمور تظل على ما هى عليه بعيدا عما يقال هنا وهناك. وكان شوقى أعلن إلغاء التشعيب بامتحانات الثانوية العامة العام الدراسى المقبل. وأضاف شوقى فى تصريحات له عبر جروب «أولياء أمور مصر»، عبر تطبيق واتساب، إن طلاب الثانوية العامة العام القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمى علوم وعلمى رياضة. وتابع: «سيكون مسموحا لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمى وأدبى فقط من العام الدراسى «٢٠٢١/٢٠٢٢».

وقال شوقى إن نتيجة الطلاب فى صفوف النقل والإعدادية ستعلن بالدرجات وليس بالتقديرات، وأضاف الوزير، فى تصريحات له عبر جروب «التعليم مشروع مصر القومى» عبر تطبيق واتساب، أنه لن يتم مساواة الغشاش بالمتميز فى امتحانات الفصل الدراسى الأول. إلى ذلك، أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام بالمحافظات، الأربعاء، الامتحان فى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، وسط حالة من الهدوء والالتزام، وفى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولم تتلق غرف عمليات مديريات التربية والتعليم أى شكاوى من صعوبة الدخول على السيستم.

وفى سوهاج توفيت طالبة بالصف الأول الإعدادى، الأربعاء، أثناء تأديتها الامتحان بمدرسة أم المؤمنين التابعة لإدارة جرجا التعليمية.