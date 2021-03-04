شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة مواد بناء وردم أساسات عقار بدون ترخيص في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رصد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال المرور لمتابعة القرى، عدد 2حالة شروع في حفر اساسات استعدادا للبناء دون سند من القانون، وذلك بمنطقة نجع الروازق بمنطقة ساحل القرايا، وعلى الفور تم وقف الأعمال ومصادرة الطوب وردم الاساسات وتحرر محضر بالواقعة.
كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم التهاون مع المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
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