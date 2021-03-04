شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة مواد بناء وردم أساسات عقار بدون ترخيص في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال المرور لمتابعة القرى، عدد 2حالة شروع في حفر اساسات استعدادا للبناء دون سند من القانون، وذلك بمنطقة نجع الروازق بمنطقة ساحل القرايا، وعلى الفور تم وقف الأعمال ومصادرة الطوب وردم الاساسات وتحرر محضر بالواقعة.

كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم التهاون مع المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.