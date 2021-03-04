شكرا لقرائتكم خبر عن الضبطية القضائية لـ«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميًا في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داهمت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المنشأة المسماة (أكاديمية الأركان المعتمدة)، والكائنة بالشقة رقم 6 إداري بالدور الأول علوي، بالقطعة رقم 77 المنطقة المركزية، دمياط الجديدة، وتبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة في مجالات «التحاليل الطبية، التمريض، الآشعة، العلاج الطبيعي، تركيب الأسنان، مساعد طبيب أسنان، مساعد صيدلي، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام».

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، مخاطبًا محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقار تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

في سياق مواز، عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث اجتماعه الدورى برئاسة وزير التعليم العالي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وأكد الوزير أهمية توحيد الجهود لخدمة البحث العلمي، والاهتمام بجودته، مشددًا على ضرورة تكثيف الدور البحثي للمعهد من خلال مخرجاته البحثية.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد خلال الفترة الحالية لمساندة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمال المرحلة الثالثة من تطوير العيادات الخارجية ومبنى المعامل وإحلال وتجديد غرف العمليات.