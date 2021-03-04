شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمع عشوائي وتغريم 7 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عبدالمحسن ربيع، نائب رئيس مدينة البياضية بجنوب الأقصر، والنقيب عمرو حفناوي، من قوة مركز البياضية، حملة ليلية أسفرت عن التفتيش على المحال التجارية المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الحملة من فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط 7 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وتم التصالح الفوري.

كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ومشددًا على الالتزام بمواعيد المحال التجارية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.