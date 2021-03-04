شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمع عشوائي وتغريم 7 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد عبدالمحسن ربيع، نائب رئيس مدينة البياضية بجنوب الأقصر، والنقيب عمرو حفناوي، من قوة مركز البياضية، حملة ليلية أسفرت عن التفتيش على المحال التجارية المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وتمكنت الحملة من فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط 7 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وتم التصالح الفوري.
كما أكد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ومشددًا على الالتزام بمواعيد المحال التجارية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
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