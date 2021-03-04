شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام يوجه رسالة شكر لمصر ومنتدى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جان بيير لاكروا ، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام، رسالة شكر إلى مصر ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى نسخته الثانية، لإتاحة فرصة المشاركة في المنتدى.

وغرد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"شكرا لمصر ومنتدى أسوان على إتاحة فرصة المشاركة والحديث عن جهود عمليات حفظ السلام التابعة الأمم المتحدة لحماية مئات الآلاف من المدنيين وهو جزء من الولاية الممنوحة لبعثات حفظ السلام منذ أكثر من 20 عاما".





من جانبه، قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، في كلمته لمنتدى أسوان للتنمية – في وقت سابق- "يُسعدنى أن أوجه التحية لمنتدى أسوان لهذا العام. أرحب بتركيزكم على "صياغة رؤية للواقع الأفريقى الجديد: "نحو تعاف أقوى وإعادة بناء أفضل". جاء ذلك خلال كلمته الموجهة للمنتدى".

وأضاف جوتيريش: "لا يزال كوفيد-19 يقلب حياة الناس والاقتصادات فى أنحاء العالم رأسا على عقب، ويهدد عملنا من أجل السلام، وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة... ينبغى أن يكون 2021 عام العودة إلى المسار. والتعافى من الجائحة هو فرصتنا، ولقد أظهرت البلدان الأفريقية والاتحاد الأفريقى قيادة ووحدة فى الاستجابة لهذا الاختبار غير المسبوق. وإننى أؤكد من جديد تضامن الأمم المتحدة مع الشعوب والحكومات الأفريقية فى هذا التوقيت، ولقد بث إتاحة اللقاحات الأمل. وأود أن أشيد بجهود الاتحاد الأفريقى من خلال قوة المهام الأفريقية المعنية بالحصول على لقاحات لكوفيد-19 من أجل تأمين جرعات من اللقاحات للبلدان الأفريقية".