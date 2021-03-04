شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الجمعة المقبلة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين بفرق التطعيم الثابتة، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يأتي ذلك لضمان وصول التطعيم لكل طفل داخل نطاق المحافظة، ولتحقيق أكبر استفادة من الحملة التى أطلق شارة البدء لها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم يوم الأحد الماضي لمدة 4 أيام، والذي التقى بمكتبه بالدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على هامش فعاليات الحملة بدائرة المحافظة.