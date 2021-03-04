شكرا لقرائتكم خبر عن مد أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الجمعة المقبلة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومى الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح تاوضروس، فى بيان، أن مد الحملة لاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم ومن كان لديهم موانع عن التطعيم منعتهم من الحصول على التطعيم خلال أيام الحملة.

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، جميع المواطنين بالإسراع في تطعيم أولادهم حماية ووقاية لهم.