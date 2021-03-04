شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بنس: الانتخابات الأمريكية شابتها مخالفات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، انتخابات 2020 التى فاز بها جو بايدن، موضحا أن الانتخابات الأمريكية شابتها مخالفات كبيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إن هناك مخالفات كبيرة حصلت فى عملية التصويت، كما كان هناك حالات ألغى فيها المسؤولون قانون انتخابات الولاية.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أن الإجراءات المتضمنة فى قانون حقوق التصويت، من شأنها أن تسحق التعديل الأول من الدستور الأمريكى، وتزيد من تآكل الثقة فى انتخاباتنا وتضعف أصوات الناخبين المؤهلين، متابعا: بينما بدأ المشرعون فى العديد من الولايات بالعمل على إصلاح الانتخابات لاستعادة ثقة الجمهور فى انتخابات الولايات، للأسف، اختار الديمقراطيون فى الكونغرس تنحية تلك المخاوف والإصلاحات الصحيحة ودفع محاولة وقحة لتأميم الانتخابات فى تجاهل صارخ لدستور الولايات المتحدة.