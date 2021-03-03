شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5 أطنان مخلفات وأتربة في حي شرق مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ جهاز النظافة بحي شرق مدينة الأقصر، حملة نظافة لرفع الاتربة والمخلفات الصلبة، بإشراف حسام العمدة، رئيس الحي.

وأسفرت الحملة عن رفع 5 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة والقمامة، بجميع مناطق الحي.

واستهدفت الحملة بالوردية المسائية شارع المرور وصولاً حتى شارع 25، بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة، وتم كنس الشارع من الأتربة ورفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة، ونقلها لمصنع التدوير.