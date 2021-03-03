شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 22 مليون جنيه.. افتتاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سوهاج الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي بعد تطويره، بالتعاون بين الجامعة وأحد البنوك الحكومية، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه.

وتفقد رئيس الجامعة- خلال الافتتاح الذي جرى بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور أيمن عبدالغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، ونخبه من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب- غرف العمليات والعناية المركزة والمتوسطة والتجهيزات الطبية داخل قسم جراحة القلب والصدر، الذي يعد إضافة للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج والمحافظات المجاورة، مؤكداً أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة المواطنين داخل المحافظة وخارجها، حيث أن قسم جراحة القلب والصدر يعد مركزاً متميزًا قادراً على التعامل مع الحالات الحرجة في هذا التخصص.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، أن القسم يقدم عدد من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، فهو يخدم حالات الطوارئ وإصابات الصدر على مستوي سوهاج والمحافظات الجنوبية، لافتا إلى أن القسم يقدم خدماته العلاجية على مدار 25 سنة، ويجري العديد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة التي ساهمت في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى.

وقال الدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، أن القسم بدء في استقبال الحالات منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حيث أجرى حتي الآن 142 عملية جراحية، منها 10 جراحات قلب مفتوح، و43 جراحات صدر، و22 منظار الشعب الهوائية، إلى جانب 67 حالة بالحوادث والطوارئ، لافتا إلى أن القسم يضم غرفتين عمليات مجهزتين على أعلى مستوي، و2 ماكينة قلب مفتوح، ومنظار صدري جراحي متطور، إلى جانب 5 أجهزة تنفس صناعي حديثة، و٤ أسِرَّة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، و5 أسِرَّة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بـ10 أسِرَّة تناسب احتياجات مرضى القلب، فضلا عن أن القسم يشتمل أيضاً على منظار شعب هوائية لمختلف الأعمار ويعتبر الوحيد من نوعه الذي يخدم أهالي محافظات جنوب الصعيد.