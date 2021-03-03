شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة عن مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة القادمين بفرق التطعيم الثابتة، وذلك بناء عن قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

ويأتي ذلك لضمان وصول التطعيم لكل طفل داخل نطاق المحافظة، ولتحقيق أكبر استفادة من الحملة التي أطلق شارة البدء لها المحافظ «د. محمد هانى غنيم»يوم الأحد الماضي لمدة ٤ أيام، والذي قد التقى «بمكتبه» بالدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على هامش فعاليات الحملة بدائرة المحافظة.