شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة سوهاج يوافق على إنشاء وحدة أورام المسالك البولية بكلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة سوهاج، في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، على إقتراح كلية الطب البشري بإنشاء وحدة أورام المسالك البولية، بالإضافة إلى الموافقة على إجراء التعديلات التي أوصت بها لجنة شؤون التعليم والطلاب على لائحة برامج الترجمة المتخصصة بكلية الألسن في اللغات الإسبانية، التركية، الفرنسية، والألمانية.

وقال رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على إضافة مقرر «القضايا المجتمعية» والذي يضم الزيادة السكانية، حقوق الإنسان، الشفافية ومكافحة الفساد، ليتم دراسته لجميع الطلاب بكافة الكليات كشرط أساسي للتخرج، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي القادم بدلاً من مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إلى جانب الموافقة على تعديل لائحة البرامج الخاصة (برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي) بكلية الحاسبات والمعلومات.

وذكر رئيس الجامعة أن المجلس وافق على إنشاء مكتب «رعاية المبتعثين بالخارج»، واعتماد اللائحة الإدارية له، وكذلك تمت الموافقة على منح ٦ درجات دكتوراه للباحثين بكليات العلوم، الآداب، الطب البشري، والتجارة، إلى جانب منح 31 درجة ماجستير للباحثين بكليات التربية، العلوم، الآداب، الطب البشري، التجارة، التكنولوجيا والتعليم، والتربية الرياضية.