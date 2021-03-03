شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: محطة «عدلي منصور» مركزًا للتحكم في القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أن الشركة ratp الفرنسية التي ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي عدلي منصور- العاصمة الإدارية، ستقوم بإنشاء وإدارة مركز للسيطرة والتحكم في محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث والقطار الكهربائي LRT لتكون مركز التحكم.

كما ستقوم الشركة الفرنسية بتدريب العمالة والموظفين المصريين سواء بفرنسا أو بمصر على إدارة وصيانة وتشغيل وسائل النقل المتعاقد عليها ( الخط الثالث – القطار الكهربائي LRT ) وأن تنفيذ هذا التعاقد حاليًا كان ضروريًّا أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شهد اليوم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائيLRT (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى مصر ستيفان روماتيه.