شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إدراج 14 عقارًا بجداول المخدرات.. هل يعد امتلاكها جريمة؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعة، أسباب إدراج 14 عقارا ضمن جداول المخدرات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «معظم الأدوية المدرجة لعلاج الكحة بجداول المخدرات، إضافة إلى أنواع أخرى لعلاج البرد»، مشيرا إلى أن الأدوية المدرجة تحتوي على نوع معين من المادة الفعالة المخدرة التي تؤثر على الحالة النفسية.

وأكمل «حال ضبط شخص بحوزته أحد هذه الأدوية لا يعد جريمة، كونها أضيفت إلى الجدول الثاني وليس الأول»، مؤكدا أن إدراجها بجداول المخدرات رغبة في تحسين الاستخدام.

وأشار إلى وجود أكثر من عقار بديل للأدوية المدرجة بجداول المخدرات، لافتا إلى أنه لن يتم صرف أي دواء من الـ14 نوعًا دون روشتة من الطبيب وفقًا للحالة.