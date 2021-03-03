شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «طب بنها»: تشكيل جديد لمجلس إدارة وحدات المستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة نرمين عدلى، وكيل كلية الطب البشري ببنها لخدمة المجتمع، الأربعاء، الاجتماع الشهري، مع مديرى الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالمستشفيات الجامعية.

استمعت «عدلي»، إلى معوقات كل وحدة وكيفية طرق حلها للعمل على زيادة نشاطها، وتطويرها، مؤكدة على عمل تشكيل جديد لمجلس إدارة لكل وحدة طبقآ للوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص.

إجتماع وكيل طب بنها

إجتماع وكيل طب بنها

إجتماع وكيل طب بنها

إجتماع وكيل طب بنها

إجتماع وكيل طب بنها