شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السودان، مساء الأربعاء، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي قبل يوليو المقبل، موعد الملء الثاني للسد.

جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما على حدة وزير الري السوداني ياسر عباس في مكتبه مع سفير المغرب لدى الخرطوم محمد ماء العينين، وسفير الصين ما شينمين (عبر الفيديو)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وتناول اللقاء ملف سد النهضة الإثيوبي وآخر تطورات المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وشدد وزير الري السوداني خلال اللقاء مع السفير الصيني على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة قبل يوليو المقبل.

وأوضح عباس للسفير الصيني خطورة إعلان أديس أبابا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات.

وأكد أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة في ولاية النيل الأزرق.

وناقش الوزير السوداني مقترح بلاده بضرورة توسيع مظلة الوساطة الإفريقية بضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.