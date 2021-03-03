شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يكشف عَرَضًا جديدَا يظهر على المتعافين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن عددًا كبيرًا من متعافي كورونا شكوا من جفاف الجلد وتساقط الشعر.

وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن هناك أعراضا جديدة تظهر على الجلد مع الإصابة بكورونا، موضحا أن الأعراض تظهر في شكل تورم باليدين والقدمين والتهابات بالجلد وتورم بأصابع القديمين واليدين.

وأرجع الناظر، تلك الأعراض لنقص الحديد خلال الإصابة بكورونا، مضيفا أن الأعراض تظهر أكثر على المتعافين مقارنة بالمصابين.

ونصح المتعافين بتناول طبق من السلطة وخليط من عصائر البرتقال والليمون والرمان، وشرب المياه بكميات كبيرة، والوقوف في الشمس، وتناول الأسماك وتناول المشروبات الساخنة مثل القرفة والينسون والكركديه والنعناع والمورينجا خلال فترة النقاهة من كورونا.

وأكد أن لقاحات كورونا متشابهة وفعاليتها عالية جدًّا وآمنة، متوقعًا نهاية وباء كورونا بنهاية العام الجاري مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والتطعيم.