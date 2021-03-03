شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الشرقية» تعلن تعيين أول معيد جامعي من أبناء دور الرعاية للأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديربة التضامن الاجتماعي بالشرقية، برئاسة محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل الوزارة تعيين عبدالله شكرى موسى، أحد نزلاء دار الرعاية للأيتام بمدينة العاشر من رمضان، معيدا بكلية التربية الرياضية.

وقال وكيل الوزارة في بيان إن البيئة المحيطة المناسبة للطالب ساعدته على التفوق العلمى والرياضى وأيضا تميزه الاخلاقي، مقدما التهنئة ومتمنيا له مزيد من التوفيق والتقدم والرقي خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشكر لمجلس ادارة المدينة المنورة بالعاشر من رمضان والعاملين بالدار، على اهتمامهم بالأبناء والجهد المبذول لتقديم كافة اوجه الرعاية الاجتماعية، للوصول بهم إلى التنشئة الصالحة التي تهيأهم للدمج بالمجتمع.

فيما أوضح سيد عثمان، مدير الرعاية بدار المدينة المنورة، للمصري اليوم، أن عبدالله شكري من الطلاب المتفوقين والمجتهدين، حيث كان يضع هدفه نصب عينيه وبذل جهدا كبيرا حتي تمكن من تحقيق حلمه وتم ترشيحه ليصبح معيدا بكلية التربية الرياضية، وأنهم بالدار قاموا بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم له ولزملائه، مؤكدا حرص العاملين بالدار على متابعة أبنائها ومساندتهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم، لافتا إلى أن الدار تضم ما يقرب من ١٣٠ ولد بمراحل عمرية مختلفة؛ ولم يبخل العاملين بها يوما على تقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية ليتخرج منها مثل هذه النماذج المشرفة.