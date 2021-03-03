شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة يومين، وذلك غدا الخميس وبعد غد الجمعة لتطعيم المتخلفين من الحملة في جميع مكاتب الصحة والوحدات.

وأوضح أن التطعيم سيكون داخل الوحدة الصحية أو مكتب الصحة والفرق المتحركة وان التطعيم من عمر يوم حتى 5 سنوات وان التطعيم سيكون لمدة 12 ساعة من 8 صباحا حتى 8 مساء.