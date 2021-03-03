شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 6 محاضر وضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر بـ485 ألف جنيه في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية ابصحة بالبحر الاحمر حملة مكبرة ومكثفة من ادارة التفتيش الصيدلى على الصيدليات ومخازن الأدوية بمدينة الغردقة بالاشتراك مع هيئه الدواء المصرية ومباحث التموين وتم ضبط ادوية مهربة ومجهولة المصدر واخرى خاصة بوزارة الصحة بقيمة نحو 485 ألف جنية مصرى وذلك بعد المرور على 40 صيدلية و3مخازن أدوية ومستلزمات و3محلات بيع مكملات غذائيّة وتحرير 6 محاضر.

وقام الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالتوجيه بحملة مكبرة ومكثفة من الإدارة العامة للصيدلة تحت اشرا الدكتور .محمود السباعى وعضوية مفتشى الصيدليه بالمديرية وهم الدكتور بيتر عهدى والدكتور جرجس فوزى بالمرور على الصيدليات ومخازن الأدوية بمدينة الغردقة بالاشتراك مع هيئه الدواء المصرية ومباحث التموين وأسفرت الحملة عن ضبط 11260 قرص أدوية مخدرة وأدوية مهربةومجهولة المصدر واخرى خاصة بوزارة الصحة بقيمةحوالى485 الف جنيه مصرى وتم تحرير 6 محاضر.

وأكد مرعي على أن هذه الحملات مستمرة على جميع الصيدليات لضبط اسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.