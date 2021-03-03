شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتلقى 5 تقارير من المحليات حول تكليفات النظافة والتجميل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها

واضاف المحافظ انه خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تلقى 5 تقارير من رساء المدن حول التكليفات التي امر بها حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة «المحاسب محمد بكري» برفع 80 طنا من القمامة وتوريدها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبوراضي، كما تم رفع 80 طن أخرى نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، إضافة إلى استكمال رفع الإشغالات والتعديات بشارع طراد النيل، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما تضمن التقرير متابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مرفق إسعاف وعدة مكاتب خدمية بقرية الميمون، حيث تم تمهيد الموقع للعمل، بينما تم المرور على بعض المشروعات التي تم تنفيذها تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة حيث تم المرور على طريق إدريجة والوحدة الصحية بعزبة الوكيل، فضلاً عن متابعة مكتب محو الأمية في أعمال حصر الأميين للفئة العمرية الأكبر من 16 عاما بقرية بني حدير ضمن أعمال الحصر الشامل، فيما تمكنت الوحدة المحلية لقرية ميدوم من فحص كافة المتغيرات المكانية ورصدها بقرية ميدوم وصفط الشرقية والغربية والهرم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبها تقوم المجالس القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وأعطال مياه الشرب والصرف الصحي وتجفيف المياه الجوفية ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث قامت الوحدة المحلية لقرية إنفسط بمتابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالوحدات الصحية، علاوة على توريد 20 طنا من القمامة المنزلية بدائرة الوحدة ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، ورفع كفاءة الإنارة العامة بقرية أبويط،

كما قامت الوحدة المحليه لقرية أبوصير الملق بالمرور على وحدة التضامن الاجتماعي ومركز شباب أبوصير لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات، فضلاً عن رفع 25 طنا من المخلفات المنزلية و15 طن ناتج تطهير الترع والمصارف بالقرية، وتقليم وتهذيب الأشجار بطريق أبوصير/ المعصرة. وصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة بشوارع القرى التابعة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي بالعديد من الجهود والذي تضمن الإشارة إلى قيام الوحدة بتكثيف الجهود في ملف النظافة، ورفع كفاءة النظافة وتطهير الشوارع من المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق متفرقة من المدينة، حيث قامت الفرق المجمعة من عمال مشروع النظافة برفع الأتربة من شارع عبدالسلام عارف وشوارع صلاح سالم وخليفة من شا رع البشري وشارع جمعة وشارع البراوي وشارع رشاد وشارع حلمي الملط، كما قامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة أعمدة الإنارة العامة بشارع أبوبكر الصديق بأرض الحرية وجسر إسلام، وشارع ابن خلدون وشارع المزارع وشارع نامق فيما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار بقرية الحمرايا بشرق النيل.

ومن جانبها تقوم المجالس القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية شريف باشا بصيانة وتركيب 40 كشافا بقرية رياض باشا، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية بليفيا بمتابعة أعمال انشاء عدة بيارات لسحب المياه الجوفية بقرية الحكامنة والدوالطة، فيما تمكنت قرية بياض العرب من رفع الإشغالات والمخلفات والقمامة بمحيط كلية التعليم الصناعي ودهان البلدورات، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بصيانة 30 كشاف وتركيب 4 لمبات ليد بقرية تزمنت الشرقية وقريه بني هارون وعزب قرية تزمنت الغربية القمص وموريس.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا «برئاسة الأستاذ ناصر سيف النصر» بتكثيف الأعمال اليومية في ملفات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين العامة بالمدينة، حيث تم رفع 110 طن قمامة من الحاويات الثابتة بمدخل المدينة وبعض المناطق الشعبية والعمارات السكنية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة والمجالس القروية التابعة، إضافة إلى صيانة وتركيب 82 كشاف إنارة بطريق الشنطور/دشطوط وقرية الريغة، فضلاً عن تركيب محول كهربائي قدرة 300 وات بقرية كوم الرمل.

وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا «برئاسة المحاسب نشأت معبد» والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعد على أرض زراعية بزمام قرية الطيور التابعة لمجلس قروي براوة، فيما تم متابعة رصف طريق نزلة المشارقة/ قلة وأعمال التجميل وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة، علاوة على القيام بحملة نظافة لمناطق متفرقة من المدينة تم خلالها رفع 98 طن من كميات القمامة وتوريدها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، كما قام قسم صيانة الكهرباء بالوحدة بصيانة 50 كشافا بمنطقة تقسيم عبدالحسيب، في حين تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية قاي بجمع القمامة من قريتي قاي وطما فيوم وتمهيد طريق بني سويف/الفيوم فضلاً عن المرور على الوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب والوحدة البيطرية بقرية معصرة نعسان لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات للمواطنين، كما تم صيانة 75 كشافا بقرية ميانة وقرية النويرة.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لقرية ننا بتشكيل لجنة لمعاينة جميع طلبات التقنين على مخالفات البناء بدائرة الوحدة حيث تم الانتهاء من رفع كافة الإحداثيات الخاصة بتلك المباني ورفع المساحات الفعلية على الطبيعة لتلك المخالفات، ومن ناحية أخرى تم متابعة القافلة البيطرية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والجلد العقدي بعزبة ذكي فاضل وقرية أبوشهبة.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن «برئاسة المهندس محمود سعد” بمتابعة سير امتحانات ببعض المدارس الإبتدائية والإعدادية وكذلك القافلة الطبية بقرية نزلة البرقي والحملة البيطرية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية وإنشاء سور كورنيش الإبراهيمية فيما تم توريد أكثر من 120طن قمامة لمصنع سمسطا من شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة، فضلاً عن مسح وتمهيد مدخل قرية شنرا القبلي والبحري وصيانة كشافات الإنارة بطريق منسابة/ شنرا البحري.

وفيما يخص تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا فقد قامت الوحدة بالمرور على مستشفى الفشن المركزي لمتابعة سير العمل بها ومدها بالمساعدات اللازمة لتوفير الأكسجين وتعبئة أسطواناته الفارغة كما تم تحرير عدة محاضر لعدد من المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

رفع 25 طن قمامة ومتابعة اعمال الإنارة بقرية "بني أحمد الغربية" بالمنيا - صورة أرشيفية

رفع 25 طن قمامة ومتابعة اعمال الإنارة بقرية "بني أحمد الغربية" بالمنيا - صورة أرشيفية

رفع 25 طن قمامة ومتابعة اعمال الإنارة بقرية "بني أحمد الغربية" بالمنيا - صورة أرشيفية