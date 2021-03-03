شكرا لقرائتكم خبر عن مد أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن مد فترة حملة شلل الأطفال لمدة يومين اضافيين.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه بناء على تعليمات وزارة الصحة، تقرر مد العمل في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الجمعة والسبت بجميع الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية و مكاتب الصحة.

بدوره أكد صبري ابراهيم، مسؤل التطعيمات بمركز حضري المساعيد، أنه سيتم تسليم الطعوم من المديرية غدا فور وصولها ،، وأنه بناء علي تعليمات مدير عام المديرية، على مسئولي سلسلة التبريد التواجد بالمديرية غدا لاستلام الطعوم فور وصولها.