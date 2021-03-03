شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يشرف على استلام طعوم لقاحات كورونا استعدادًا لتطعيم المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مساء الأربعاء، بالمرور على مكتب صحة ثان الزقازيق، للإشراف على إستلام وتسليم الطعوم الخاصة بلقاح كورونا، ومتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، للتطعيم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وخلال زيارته قام وكيل الوزارة بالتأكد من عمل سلسلة التبريد، حفاظاً على سلامة الطعوم، وتفقد الأماكن المختلفة بالمكتب والتجهيزات واللازمة، ومتابعة خطوط السير، والتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، إستعدادا للبدء في تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة «الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم» بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ خلال أيام، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.