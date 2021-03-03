شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 91 مريضًا بمستشفى العريش العام من رسوم الفحوصات الطبية جزئيًا وكليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة فى محافظة شمال سيناء عن استمرار اعفاء الحالات المرضية الغير قادرة من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أنه تم إعفاء عدد ٩١ مريضًا ( جزئيا وكليا ) من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية خلال شهر فبرلير الماضى بمستشفى العريش العام ، وهم من المرضى غير القادرين.

وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية جزئيا وكليا ، وذلك بعد اجراء بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبد الله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية أنه تم إعفاء عدد ٢١ مريضا كليا من الرسوم ، و ٧٠ مريضا جزئيا من قيمة الفحوصات الطبية لهم أثناء تلقى العلاج ، وقال إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل حصولهم على الخدمة الطبية واعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية حسب حالتهم الاجتماعية ( جزئيا وكليا حسب الحالة ) ، وبعد عمل بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.