شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مليون طفل تلقوا تطيعم شلل الأطفال حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن عدد من تلقوا تطعيم فيروس شلل الأطفال حتى الأمس وصل إلى 15 مليونًا و627 ألفًا و212 طفلًا.

وأضاف «عيد» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الأربعاء، أن الحملة مستمرة حتى غد الخميس، مع استمرار فتح الوحدات الصحية حتى يوم الجمعة من أجل الأطفال الذين لم يستطيعوا تلقي التطعيم بسبب ارتفاع في درجات الحرارة.

وأكد خلو مصر من مرض شلل الأطفال عن طريق الحملات القومية التي تقوم بها وزارة الصحة من عمر يوم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى التطعيمات الفموية خلال أول عامين من عمر الطفل والثلاث جرعات بالحقن في أول شهرين و4 شهور و6 شهور من عمر الطفل.