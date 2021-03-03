شبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر خلال الفترة من الخميس 4 مارس حتى الثلاثاء 9 مارس المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الخميس:

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق (بلطيم - دمياط - بورسعيد- العريس) بنسبة 60% تقريبا.

- أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - رشيد) بنسبة 40% تقريبا.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

- الجمعة:

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

اعتبارا من السبت إلى الثلاثاء:

-ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.