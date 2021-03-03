نشرة الحوادث.. كواليس سقوط طبيب النساء المزيف ومدمن يقتل فتاة بسبب المخدرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"فتح 3 عيادات في حلوان".. كواليس القبض على طبيب النساء المزيف ومساعدته بالصف

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في الإيقاع بخريج كلية العلوم؛ لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، ومزاولة المهنة بدون ترخيص من خلال تشغيل عيادة بمركز الصف.

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لشراء مخدر "الشابو".. عاطل يقتل تلميذة لسرقة "حلق ذهب" في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض العثور على جثة تلميذة بها طعنات متفرقة بالجسد، مغطاة بـ "التبن" في منزل مهجور بجرجا.

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مات خلال التنقيب عن الآثار فألقى أصحابه بجثته في صحراء السويس

كشفت مباحث السويس، غموض العثور على جثة رجل بمنطقة صحراوية متاخمة لطريق "السويس- القاهرة" وألقت القبض على الجناة.

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تركها زوجها فانتحرت.. ربة منزل تقتل نفسها بـ"سم الفئران" في الدقهلية

لقيت ربة منزل بقرية شها التابعة لمدينة المنصورة، مصرعها عقب تناولها "سم فئران" لمرورها بحالة نفسية سيئة إثر انفصال زوجها عنها.

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ضبط استورجي متهم بالاعتداء جنسيًا على معاقة ذهنيًا في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا في الدقهلية القبض على استورجى بقرية نوسا البحر لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على معاقة ذهنيًا.

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اصطدم بعمود.. طفل يقتل سيدة بسيارة والده في السويس- صور

لقيت سيدة في السويس مصرعها، إثر سقوط عمود إنارة عليها، صدمته سيارة يقودها حدث، ونقل الأهالي السيدة للمستشفى الأميري إلا أنها توفيت عقب وصولها.

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ضبط صاحب سلسلة صيدليات هارب من 261 حكم قضائي بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه في 261 حكم قضائي.

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المفوضين توصي بإحالة دعوى مرتضى ضد الأوليمبية للدستورية وإلغاء وقف نشاطه الرياضي

انتهت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، من تقريرها في الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، واوصت أصليا بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، واحتياطيا، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.

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القضاء الإداري يرفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوي المقامة من كارم يحيى إسماعيل الصحفي، والمطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان نقيب الصحفيين الحالي، من قائمة المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب والمقرر عقدها في مارس الجاري.

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17 مارس.. الحكم على 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة"

حجزت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، لجلسة 17 مارس؛ للحكم.

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