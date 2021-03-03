حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل نجل خالته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامة بقتل صاحب سوبر ماركت، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالتة وتم ضبطه بمنطقة الساحل.

كان ورد إخطارًا من رئيس مباحث السلام اول، للعميد محمد دويدار، مفتش المباحث، مفادها العثور على جثة عامل سوبر ماركت، مذبوح داخل شقته، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب رأسه مفصولة عن الجسد، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة وعمليات تفريغ لكاميرات المراقبة لسرعة تحديد هوية الجناه وكشوف اسباب الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات