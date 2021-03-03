شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي الأفريقي لحقوق الإنسان يكرم وكيل صحة الشرقية والفرق الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المجلس القومي الإفريقي لحقوق الإنسان، برئاسة جمال النجار، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والفرق الطبية بمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، للجهود المبذولة في تطوير الخدمات الطبية بمحافظة الشرقية، والدور البطولي للجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والمجهودات المبذولة من قبل العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الإجتماعات بمستشفي الصدر بالزقازيق، بحضور رحاب البدوي، رئيس فرع المجلس بالشرقية.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بمتابعة أعمال التطوير الجارية بمستشفي الصدر، يرافقه وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الطب العلاجي، وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ووجه مقاول المشروع بمراعاة بعض الملاحظات أثناء التشطيبات النهائية للأقسام الطبية، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، مشدداً على سرعة الإنتهاء من الأعمال لدخول الأقسام الطبية الخدمة لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.