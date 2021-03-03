شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الفيوم»: هناك خطة من الدولة لاستعادة عرش «الذهب الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا لإدارة المكافحة والإرشاد بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشؤون الزراعية والمهندس فؤادمحمد مدير عام إدارة المكافحة للاهتمام بتوعية المزارعين بفوائد القطن المصري او الذهب الأبيض وخطة الدولة لاستعادة عرشة مرة أخرى خلال ذلك.

وقال وكيل الوزارة: «القطن المصرى من المحاصيل الزراعية التى تتمتع بجودة عالية وشهرة تاريخية على مستوى العالم، لأهميته الاقتصادية التى تؤهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات عالية الجودة، والذى عرف عنه بذهب مصر الأبيض منذ سنوات طويلة، ويعتمد عليه آلاف المزارعين فى ظل خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده».

وأضاف: «هناك تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطنى، فى إطار اهتمام الدولة المصرية وعنايتها الخاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة، فى ظل تنفيذ استراتيجية جديدة يعتمد جزء كبير منها على تطوير القدرات التصنيعية للمحالج والمصانع المحلية للتصدير حفاظاً على أهمية المحصول ومكانته».

وتابع: «رغم أن محافظة الفيوم تعد ضمن المحافظات الرائدة فى زراعة محصول القطن، إلا أن هناك عددا كبيرا من المزارعين يطالبون بضرورة الاهتمام بتسويق المحصول وزيادة سعره، نظرا لتكبدهم مبالغ مالية كبيرة فى أعمال الزراعة والإنفاق على جنى المحصول وضعف العائد منه، وترك الفلاح عرضة لجشع التجار».

.وشدد وكيل الوزاره على الجميع بالنزول إلى الحقول لتوعية المزارعين وتوصل الرسالة لهم لإعادة زرع القطن مرة أخرى.