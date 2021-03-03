شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الخاصة بتحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى بمختلف أحياء المحافظة من ضمن ٦ محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات إلى غاز طبيعي لمواجهة الاذدحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك بحضور مسؤولي شركة غاز تك وكارجاس والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأجهزة المختصة.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة على حدة من خلال شرح مسؤولى شركات الغاز والاستعانة بالصور والفيديو التوضيحية، وتم عرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التي يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل في توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعى في أقرب وقت، وأشار محافظ بورسعيد إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كافة الأعمال.