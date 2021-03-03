شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بمستشفى السويس.. جراحة نادرة بالرئة لمريض يعاني من تجمع صديدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى السويس العام برئاسة الدكتور أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر من إجراء عمليه جراحة صدر غير طارئة لمريض يعاني من تجمع صديدي أسفل الرئه اليمني، ويخضع المريض للرعاية والمتابعة الطبية الدورية لحين تماثله للشفاء.

تمت العملية تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، وفي إطار التطور الذي تشهده مستشفي السويس العام من اجراء عمليات دقيقة في مختلف التخصصات مع نخبة من الاطباء المميزين وفي إطار انهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحيه، وتوفيرآ على الموطنين عناء السفر والجهد في اجراء العمليات خارج المحافظة.

وتقدم الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالشكر للفريق الطبي متنمنيآ لهم المزيد من النجاح والتوفيق في رعاية وخدمة المرضي فريق العمليات كل من الدكتور أحمد خليفة اخصائي جراحة القلب والصدر ودكتور سامح رفعت استشاري تخدير ودكتور احمد عبدالستار اخصائي التخدير ودكتور عبدالله سعد مدير العمليات.