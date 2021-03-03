شكرا لقرائتكم خبر عن مد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في السويس حتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مد أمد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مد أمد الحملة بمحافظة السويس ليومى الخميس والجمعة، حيث يتم العمل بالفرق الثابته والدفع بالفرق المتنقلة بمختلف الأحياء ،جاء هذا خلال إجتماع الغرفة المركزية لإدارة الحملة القومية الذي عقد مساء اليوم، وقد حققت الحملة مستهدفاً ٩٧٪ من الإجمالى المستهدف تحقيقه.

ومن جانبه وجه الحفناوى الشكر لجميع الفرق المشاركة في تنفيذ الحملة، بجميع فئاتها، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الجميع، مطالباً بالوصول لنسبة ١٠٠٪ خلال اليومين المقبلين، كما شدد سيادته على التجهيز مبكراً للحملة القادمة وتوفير كافة المستلزمات وحُسن الإعداد والتخطيط لها.

جاء ذلك أثناء ترأس الدكتور إسماعيل حفنى لإجتماع إدارة الحملة وفي حضور الدكتوره سارة فؤاد من الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور رضا فكري وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية ومديري ومسئولى الوقائي والمراقبين الصحيين بلإدارات الصحيه والمديرية.