شكرا لقرائتكم خبر عن مد أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى الجمعة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا عن مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومي الخميس والجمعة القادمين وذلك لإستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم ومن كان لديهم موانع عن التطعيم حالت دون حصولهم على التطعيم خلال أيام الحملة.

ودعا راجي جميع المواطنين بالإسراع في تطعيم أولادهم حماية ووقاية لهم.