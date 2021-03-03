شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 متر أتربة ومخلفات مباني في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز حملة نظافة استهدفت طريق حاجر أبوقليعي بقرية السلام.
وتمكنت الحملة من تمهيد الطريق ورفع ٣٠٠م٣ قمامة ومخالفات مباني بطول ١٠٠٠م، وتمت الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.
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