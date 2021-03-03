وفيات

الوضع في مصر

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وتمكنت الحملة من تمهيد الطريق ورفع ٣٠٠م٣ قمامة ومخالفات مباني بطول ١٠٠٠م، وتمت الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز حملة نظافة استهدفت طريق حاجر أبوقليعي بقرية السلام.

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 متر أتربة ومخلفات مباني في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية