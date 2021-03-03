شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يلتقي ممثلي قرية البارود للاستماع لمشاكلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بممثلى أهالى قرية البارود للإستماع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم وذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

في بداية اللقاء قدم ممثلى أهالى قرية البارود التهنئة لمحافظ قنا بالعيد القومى للمحافظة مقدمين الشكر لسيادته على استقبالهم والاستماع إلى شكواهم التي تضمنت العديد من الخدمات مثل ( مشاريع البنية التحتية والرى والصحة والطرق والكبارى ).

ووجه المحافظ السادة التنفيذيين بدراسة طلباتهم والعرض على سيادته واوضح لهم ان القرية سيتم إدراجها في احدى المراحل القادمة بالمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى الذي سيتم من خلاله رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية في جميع القرى.