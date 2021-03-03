شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة 8 أشخاص بهجوم إرهابي بالسلاح الأبيض في السويد.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشرطة السويدية، إن رجلاً فى العشرينات من عمره شن الهجوم بالسكين فى بلدة فيتلاندا، وهى بلدة صغيرة فى جنوب السويد .

فيما أطلقت قوات الأمن النار على المهاجم وتم نقله إلى المستشفى، وقال مسؤولون إن إصاباتهم تفاوتت فى شدتها دون تقديم مزيد من التفاصيل.