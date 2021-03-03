أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية للمرة الثانية.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، بالإجماع.. أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية للمرة الثانية.. «أبو الغيط» يوجه الشكر للرئيس السيسى لإعادة ترشيحه بعد تصويت وزراء الخارجية العرب.. ويؤكد: منصبى مهمة مقدسة.. «شكرى» يثمن الدور العربى الداعم لمصر والسودان فى قضية سد النهضة.. نسعى لاتفاق مائى يحفظ حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية.. ووزير الخارجية السعودى: نحذر من التدخلات فى المنطقة.

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ـ بالإجماع.. أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية للمرة الثانية.. «أبو الغيط» يوجه الشكر للرئيس السيسى لإعادة ترشيحه بعد تصويت وزراء الخارجية العرب.. ويؤكد: منصبى مهمة مقدسة.. «شكرى» يثمن الدور العربى الداعم لمصر والسودان فى قضية سد النهضة.. نسعى لاتفاق مائى يحفظ حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية.. ووزير الخارجية السعودى: نحذر من التدخلات فى المنطقة

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