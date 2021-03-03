شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اعتبار إنشاء جامعات تكنولوجية بـ6 مدن جديدة "مشروعات قومية"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من ‏‏مدن "برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت ‏‏الحجارة بالغربية" من المشروعات القومية، من خلال تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى ‏‏يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من ‏‏الجامعات من دور فى توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.‏

‏هذا إلى جانب العمل على ‏خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلى جذب المزيد ‏من الاستثمارات التى تحقق ‏أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع ‏القومي لنهضة التعليم فى ‏مصر.‏