شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بمعهد الفلك: أقرب اقتران بين المريخ ونجوم الثريا يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترن كوكب المريخ مع الحشد النجمى Pleiades أو الثريا (النجفة) أو الأخوات السبع الموجود فى برج الثور، حيث يمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة من السابعة مساءا وحتى غروبهما 11:30 مساءا تقريبا.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، أن الزاوية الفاصلة بينهما ستكون أقل ما يمكن اليوم 3 مارس2021 وتقدر بحوالى 2.6 درجة قوسية، علما بأن هذا الاقتران لن يتكرر بهذا القرب مجددا إلا يوم 4 فبراير 2038

وتابع فى تصريحات له على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "ويمكننا رؤية هذا المشهد من اليوم وحتى 6 مارس حيث يظهر الكوكب الأحمر (المريخ) بجوار نجوم الثريا، والثريا أو الأخوات السبع هو عنقود أو حشد نجمى يقع فى كوكبة الثور، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية الموجودة فى السماء والتى يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ".

وأشار: وهناك سبعة نجوم فى هذا الحشد هم ألمع نجومه وهم سبب تسميته .، ويبعد هذا الحشد عن الأرض حوالى 444 سنة ضوئية وعمره فى حدود 100 إلى 150 مليون سنة .

وأوضح تادرس أن ظاهرة الاقتران فى مفهومها هو اقتراب جرمين سماويين من بعضهما البعض ظاهريا عند النظر إليهما من الأرض أى عندما تكون المسافة الزاوية بينهما أقل ما يمكن، أما الحقيقة فبينهما مسافة خطية عظيمة جدا تقدر بمئات السنين الضوئية أو آلاف الملايين من الكيلومترات، وهناك عشرات الاقترانات التى تحدث كل عام بين القمر والكواكب والنجوم والحشود النجمية إلى آخره.