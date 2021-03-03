نائب محافظ القاهرة تناقش مشاكل حى حلوان وتوجه برفع الإشغالات من الشوارع

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القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماع موسع بمقر حى حلوان لمناقشة كيفية الانتهاء من الأعمال والمشروعات الجارية بنطاق الحى ومدى تنفيذها وعرض المشاكل أو العقبات التى تحول دون استكمالها.

وتناول الاجتماع مشكلة إشغال الطريق وانتشار الباعة الجائلين وخاصة بالمنطقة المحيطة بميدان محطة حلوان وأمام محطة مترو حلوان حيث أكدت على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائى وجزرى، مؤكدة أن هذا المظهر يسئ إلى الشكل العام ويجعل المنطقة تظهر بشكل غير حضارى إلى جانب تعطيل المارة من المواطنين كما تسبب الاختناق المرورى بهذه المنطقة الهامة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة على أهمية الأخذ فى الاعتبار مراعاة الباعة الجائلين الموجودين بهذه المنطقة وضرورة دارسة اقتراح أماكن بديلة لهم وعدم المساس بمصدر رزقهم، وتم عرض أكثر من مقترح وجارى الدراسة للوصول إلى الحل الأمثل.

وفى سياق متصل ناقشت نائب محافظ القاهرة نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بسوق توشكى حيث أكد رئيس حى حلوان، على أنه أوشك على الانتهاء وجارى تركيب الأعمدة والكابلات لاستكمال ما تبقى من مقترح إعادة إعماره بعد الحريق الذى نشب به فى وقت سابق .

كما تابعت ما تم من أعمال بشأن خطة التطوير طبقا للخطة الاستثمارية فى نطاق أعمال الرصف والطرق موجة بضرورة الاسراع فى تنفيذ الأعمال وإعادة الشيء لأصله، كما وجهت بضرورة الانتهاء من التجديد والتطوير بشبكة الصرف الصحى بمنطقة عرب غنيم وعزبة الوالدة طبقا للخطّة الاستثمارية .

ووجهت عبد المنعم بضرورة الاهتمام بجميع المناطق التابعة، للحى والقيام بأعمال الرصف وتطوير بعض الشوارع والميادين ورفع كفاءتها، كما أكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع الشوارع والميادين بالحى بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبنى الإدارى للحى .

حضر الاجتماع المهندس مصطفى زهران مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد القزاز رئيس الحى وناهد عبد الكريم سكرتير عام حى حلوان والعميد ماجد فوزى متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية ومدير الطرق بالمنطقة ومهندسى المكتب الفنى ومديرى إدارات كلا من الاتصال السياسى والمكتب الإعلامى بالمنطقة الجنوبية وبعض مديرى الإدارات التنفيذية بالحى.